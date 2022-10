Dois atores porno chegam nus a uma casa normal e tocam à porta...

Um homem musculado e a sua parceira, ambos nus, tocam à porta de uma vivenda numa zona tranquila. A dona de casa vem atender, de roupão e com uma toalha na cabeça. Apresentam-se como Sue e Derek e que se encontram ali porque o filho da mulher esteve a vê-los online.

"No telemóvel, no computador, no IPad, na PlayStation, na televisão. Normalmente nós atuamos para adultos, mas o seu filho é apenas uma criança. Pode não saber como as relações funcionam realmente", explicam. "Nós nem sequer falamos de consentimento, pois não?", pergunta Sue, O homem confirma que não e diz que jamais se portaria assim na vida real.

A mãe chama o filho, e ele chega, com um computador na mão e uma tigela na outra. Ao ver o casal, fica chocado e deixa cair a tigela, mas não o computador. A mãe diz-lhe que têm de ter uma conversa e os dois atores porno despedem-se com um sorriso.

O anúncio, pois é disso que se trata, integra uma campanha lançada recentemente na Nova Zelândia após um relatório concluir que os jovens do país usam a pornografia, mais do que qualquer outro recurso, para adquirir informação sobre o sexo.

Noutro anúncio, um homem de quarenta anos aparece com uma flor para falar com uma adolescente que conheceu online e a quem se tinha apresentado com outra identidade. Noutro, uma criança está a ver um vídeo com coelhos que de repente se transforma numa cena violenta. Ainda outro mostra uma criança pequena que aparece a queixar-se de que uma adolescente que vive ali está a exercer bullying sobre ela.

Os anúncios, que usam uma combinação de sensatez com imaginação e humor, concluem sempre com os pais a proporem-se iniciar uma conversa com as crianças. A campanha chama-se "Keep It Real Online", e os seus criadores, aconselham os pais a manterem-se calmos nessas alturas.

"Não precisa de ter todas as respostas", diz a porta-voz da agência Motion Sickness, citada pelo "Guardian", "mas apoiar o seu filho e dar-lhe aquela orientação 'adulta' enquanto eles navegam as águas agitadas do mundo online pode realmente fazer a diferença".