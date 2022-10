Covid-19. Taxas de mortalidade são 12 vezes superiores entre os pacientes com doenças crónicas

São 12 vezes maiores as taxas de mortalidade entre os pacientes com coronavírus que sofrem de doenças crónicas, conclui um novo relatório do governo dos EUA.

Elaborado pelos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original) e divulgado esta segunda-feira, o relatório destaca os riscos acrescidos associados às doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares, os três principais problemas de saúde detetados em pacientes com covid-19.

Entre os pacientes com uma doença crónica diagnosticada, cerca de 20% morreram, contra uma percentagem um pouco aquém de 2% entre os doentes com o novo vírus, mas sem problemas prévios. Os doentes crónicos tiveram também seis vezes mais necessidade de internamento (46% contra quase 8%).

O relatório tem por base 1,3 milhões de casos de coronavírus confirmados em laboratório e comunicados ao CDC entre 22 de janeiro a final de maio. Os dados clínicos estavam disponíveis para apenas 22% dos pacientes. Destes, 32% sofriam de problemas cardíacos, 30% de diabetes e 18% de doença pulmonar crónica, incluindo asma e enfisema.

Com os dados sobre etnia disponíveis para pouco menos de metade dos pacientes, os registos mostram que 36% dos pacientes eram brancos, 33% de origem hispânica, 22% negros, 4% de asiáticos e cerca de 1% índios americanos.

Apesar de um número muito semelhante de homens e mulheres infetados, os homens surgem como um grupo mais propenso a sofrer complicações e formas mais graves de covid-19, aponta também o relatório.