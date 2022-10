Ativista pró-Bolsonaro presa por juiz do Supremo cuja vida ameaçou transformar num inferno

Depois de ameaças verbais e do lançamento de fogos de artifício contra o edifício do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, Sara Winter, líder do movimento "300 do Brasil", milícia armada de extrema-direita, foi detida esta segunda-feira. A ativista pró-Bolsonaro já estava a ser investigada pela Polícia Federal brasileira no âmbito do inquérito de notícias falsas - que visa apurar a existência de notícias fraudulentas, denúncias caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal - e acabou detida por um mandado emitido por Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o mais ameaçado por Winter.

Após a decisão da Polícia Federal de avançar com a investigação, a líder do grupo pró-Bolsonaro falou em "infernizar" a vida de Alexandre de Moraes e deixou várias ameaças: "Você me aguarde, Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida". Outros cinco ativistas do mesmo grupo continuam a ser procurados para também serem detidos, acusados de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A defesa de Sara Winter classifica a detenção como uma "prisão política".

A figura de Sara Winter é controversa. Nascida com o nome Sara Fernanda Giromini, assumiu o pseudónimo usado na primeira metade do século passado por Sarah Domville-Taylor, espia britânica pró-nazi. Começou a ganhar notoriedade como integrante do grupo feminista Femen, num tempo em que chegou a viver na Ucrânia. E foi por referência àquele país ainda em guerra civil e ao movimento de deposição do então Presidente Viktor Yanukovich, em 2014, que esta palavra começou a ser recuperada pela extrema-direita brasileira, em defesa de um movimento popular armado de tomada do poder.

O Ministério Público brasileiro já tinha pedido a dissolução do acampamento em frente ao STF, mas a Justiça brasileira invocou o direito à manifestação para justificar a sua permanência. O grupo continuou a manifestar-se todos os fins de semana, sempre com direito à presença de Bolsonaro, depois de uma decisão do tribunal que invocava a prevalência da liberdade de expressão.