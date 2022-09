MeToo na Universidade. A mulher que fez estremecer Harvard

No início do mês, Jade Guedes publicou nas redes sociais o convite íntimo de um ex-professor e detonou uma década de silêncio ao mais alto nível sobre dezenas de alegados abusos sexuais no Departamento de Antropologia da Universidade de Harvard. O docente e ex-diretor do serviço foi destituído 48 horas depois, e a direção promete agora um inquérito interno sob apelos à demissão do docente e dezenas de novas denúncias.

Jade d’Alpoim Guedes é a primeira mulher a dar a cara para revelar uma face até hoje invisível da Universidade de Harvard, habitualmente mais conhecida por ter diplomado oito Presidentes norte-americanos e mais de centena e meia de prémios Nobel. Frente a uma vaga de denúncias de abusos sexuais contra três professores da cúpula de Antropologia, publicada no final de maio no jornal “Harvard Crimson”, Jade decide revelar em público aquela que seria a prova decisiva.

