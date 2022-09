“Los Angeles a ferro e fogo”: Bruno Vieira Amaral recorda os protestos de 1992

Os protestos e confrontos dos últimos dias nos Estados Unidos têm sido considerados os mais graves e generalizados desde o assassínio de Martin Luther King, em 1968, mas a maioria das pessoas estará recordada dos motins de 1992 em Los Angeles, na sequência da absolvição de quatro polícias acusados do espancamento de um cidadão negro, Rodney King, um ato que foi captado pelas câmaras e transmitido por todos os canais televisivos, na América e não só.

A absolvição dos agentes do departamento de polícia de Los Angeles, que, de acordo com o veredicto do júri, não usaram de força excessiva para manietar King, fez rebentar o barril de tensão acumulada não só entre a população negra e a polícia, constantemente acusada de violência e do uso desproporcional da força, mas também entre diferentes comunidades étnicas.

