Manifestação contra governo libanês acaba com intervenção policial e 48 feridos

Esta mobilização, que decorreu na Praça dos Mártires, no centro da capital libanesa, foi acompanhada de conflitos entre os manifestantes e a polícia, que foi obrigada a recorrer à utilização de gás lacrimogéneo.

Segundo a Cruz Vermelha libanesa 48 pessoas ficaram feridas, das quais 37 foram tratadas no local.

A manifestação de hoje foi a primeira desde que as autoridades começaram a aligeirar as medidas de confinamento, imposto em meados de março, para combater a propagação do novo coronavírus.

Já durante a noite, de acordo com as forças de segurança, houve troca de tiros entre os habitantes de um bairro sunita, bastião do antigo primeiro-ministro Saad Hariri e um bairro xiita, bastião do partido Amal.