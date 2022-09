Cimeira para financiar vacinas nos países pobres angariou 7,7 mil milhões de euros

O saldo da cimeira da Global Vaccine Alliance (GAVI), uma iniciativa internacional que angaria fundos para financiar vacinas contra doenças infecciosas nos países em desenvolvimento, foi de €7,77 mil milhões. Realizada à distância a partir de Londres e presidida por Boris Johnson, a cimeira contou com dezenas de outros líderes mundiais.

O maior compromisso, no valor de €1,45 mil milhões, veio do Reino Unido, seguido pela Fundação Bill e Melinda Gates, que ofereceu €1,41 mil milhões, e pelos EUA, com €10,62 mil milhões. Foi assim ultrapassado o objetivo financeiro oficial, que era angariar no mínimo €6,5 milhões de euros durante cinco anos.

A cimeira também produziu os primeiros acordos para distribuir nos países de rendimento baixo e médio uma vacina contra o coronavírus, logo que ela existir. Ambos envolvem a empresa britânica AstraZeneca, num dos casos em parceira com o Serum Institute na Índia. A ideia é, até ao final de 2020, distribuir centenas de milhões de doses da vacina que a empresa está a desenvolver, se esses esforços derem bom resultado.