Ter uma gravidez antes dos 25 anos pode ajudar a prevenir o cancro da mama. Segundo uma investigação efetuada pelo Cold Spring Harbor Laboratory, nos EUA, a gravidez desativa o gene cMYC, causador de cancro, e ao mesmo tempo ativa genes que promovem a senescência celular.

"O próprio evento da gravidez muda a forma como regiões do ADN são abertas ou fechadas", explicou numa declaração a líder do estudo, Camila dos Santos. "Pense-se num iô-iô. O centro do iô-iô é aquilo que chamamos o nucleossoma. É um grupo de proteínas que protegem o ADN. Quando se larga um iô-iô, há uma corda, que representa essa parte do ADN a abrir-se."

"Como está aberta, novos fatores de transcrição podem ligar-se e ativar ou desativar genes. Se puxarmos de volta o iô-iô, tudo fica lá dentro. É aquilo a que chamamos cromatina fechada. Fatores de transcrição não se podem ligar lá."

Em suma, diz Santos, "temos genes causadores do cancro da mama a serem encerrados, ao mesmo tempo que genes que levam uma célula para uma espécie de precipício, como se fosse saltar e morrer, são ativados. Acreditamos que estes sinais são os elementos principais pelos quais essas células não se transformam em cancro".

A investigação usou células da mama de ratos e vai agora prosseguir com tecidos humanos reconstituídos em laboratório para verificar se os mesmos efeitos se verificam em células humanas, podendo contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos.

Células alteradas pela gravidez também estão a ser transplantadas para fêmeas de rato que nunca estiveram grávidas, para ver os resultados. Além disso, os cientistas querem averiguar se a puberdade e o envelhecimento produzem efeitos suscetíveis de ajudar a prevenir o cancro.