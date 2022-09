Palau: um dos poucos países ainda sem covid-19 autoriza o regresso de 143 cidadãos

Com as suas mais de quinhentas ilhas e 18 mil habitantes, Palau é um dos poucos lugares do mundo onde não existem casos registados de covid-19. O encerramento das fronteiras, a 22 de março, terá ajudado, e a população sem dúvida gostaria que continuasse assim. Mas há cidadãos do país - estudantes, trabalhadores, 143 ao todo - que ainda se encontram no estrangeiro, sobretudo nos EUA, e querem regressar.

A decisão de os autorizar não é pacífica, mas o Presidente Tommy Rememgesau avançou com ela. Segundo o "TaipeiTimes", ele explicou aos deputados que o país tem a responsabilidade de o fazer. E a partir da próxima quinta-feira isso vai mesmo acontecer.

"É uma questão de minimizar o risco e fazer um esforço concertado, e, espero, apoiado por todos em Palau, embora tenhamos medo", admite ele. "Não me vou iludir e dizer que vou esperar até não haver medo em Palau. Podemos nunca ver esse dia chegar".

O regresso será efetuado em três grupos separados e processar-se-á em três fases. Primeiro haverá duas semanas de quarentena num hotel em Guam, um território dos EUA no Pacífico. Seguir-se-ão outras duas semanas noutro hotel, este já em Palau, sob guarda policial.

Por fim, os regressados terão de se autoisolar durante mais duas semanas. Ao longo de todo esse período, irão sendo testados. A esperança é que as coisas corram bem, como parecem ter acontecido com outras dez pessoas que foram repatriadas a partir de Taiwan.

"O medo vai sempre existir", explica Remengesau. "Mas temos de perguntar: o que fazemos com os cidadãos em dificuldades? Simplesmente fechamos a porta e dizemos, 'vocês não podem entrar no país?'".