Estudante da Praça Tiananmen fala ao Expresso: “Já estive preso duas vezes. Que mais há a temer?”

O sonho de ser poeta acabou no dia em que decidiu fazer parte do movimento estudantil que ocupou, durante semanas, a Praça Tiananmen, no centro de Pequim. Depois do massacre, Dan Wang andou fugido durante semanas com a ajuda de amigos, até que as autoridades o encontraram. Preso pela primeira vez em 1991, por quatro anos, em 1995 foi sentenciado a mais 11. Libertado em 1998 por motivos de saúde, com a condição de abandonar o país, exilou-se nos EUA, onde vive. Chegou a ser nomeado para Nobel da Paz.

