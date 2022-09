“O Governo de Bolsonaro gostaria de matar todos os índios”

“Ideias Para Adiar o Fim do Mundo” é um best-seller que, no Brasil, concorre em vendas com os livros do israelita Yuval Noah Harari. A obra é uma adaptação de duas conferências e uma entrevista realizadas em Portugal, entre 2017 e 2019. O autor, Ailton Krenak, de 66 anos, é um líder e pensador indígena, autodidata e doutor honoris causa pela Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler