Cresce a agressividade no Brasil: ativista de extrema-direita ameaça juiz do Supremo

Mais 24 horas, mais de mil mortos. São já mais de 400 mil infetados e os óbitos ultrapassam os 25 mil. A contagem macabra começa a banalizar-se, com o Brasil a ser apontado como o próximo campeão mundial na pandemia. Apesar da catástrofe social e dos problemas económicos, as atenções estão viradas para a diária escalada de tensão política. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal lançou uma operação contra suspeitos de espalhar notícias falsas.

Os equipamentos da militante bolsonarista Sara Winter foram apreendidos. Em reação, a líder do grupo 300 do Brasil, que há semanas acampa e realiza manifestações em Brasília, deixou uma ameaça nas redes sociais ao juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação.

Há uma semana, o Expresso contava quem é Sara Winter. A jovem de 27 anos começou como feminista e tornou-se uma das mais populares defensoras do Governo de Jair Bolsonaro. Terá tido treino na Ucrânia e defende uma revolução popular. O grupo que lidera foi classificado como “milícia armada” pelo Ministério Público, que recomendou a proibição do acampamento em Brasília. Tal orientação não foi acatada pelo Tribunal, com a argumentação de que a liberdade de manifestação não pode ser limitada.

Na ameaça agora divulgada através de um vídeo nas redes sociais, Sara Winter afirma que gostaria de “trocar soco” com Moraes e que o juiz do Supremo “nunca mais vai ter paz na vida”. “Você me aguarde, senhor Alexandre de Moraes. A gente vai infernizar sua vida, vamos descobrir os lugares que o senhor frequenta, a gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor... A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da sua vida”, garantiu.

O juiz do Supremo determinou a recolha de equipamentos, o bloqueio de contas nas redes sociais e a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 17 suspeitos de financiar grupos alegadamente responsáveis pela disseminação de notícias falsas e ataques a instituições. Empresários, parlamentares, um humorista e até um militar estão a ser investigados no âmbito desta operação, que abrange o período entre julho de 2018 e abril de 2020.

Procurador-geral contra investigação

O juiz justifica a medida com a necessária “interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática”. Segundo Moraes, a suposta associação criminosa seria dedicada à “disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, como o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática”. Afirma que, ao atingirem um público diário de milhões de pessoas, expõem “a perigo de lesão, com suas notícias ofensivas e fraudulentas, a independência dos poderes e o Estado de Direito”.

A reação do Presidente brasileiro não tardou: “Algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia”. No comentário feito nas redes sociais, Bolsonaro disse ainda que os investigados eram “cidadãos de bem”. Noutra mensagem foi mais longe: “Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente”.

O Ministério Público já pediu a suspensão da operação e alertou para a possibilidade de “diligências desnecessárias” e “constrangimentos desproporcionais”. Invocando o direito dos investigados à liberdade de expressão nas redes sociais, o procurador-geral da República disse que o conteúdo das mensagens publicadas é “incisivo”, mas não se confunde com “prática de calúnias, injúrias ou difamações contra os membros do Supremo Tribunal Federal”. “Em realidade, representam a divulgação de opiniões e visões de mundo, protegidas pela liberdade de expressão”, conclui.

Entretanto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente, alertou, em entrevista ao canal Terça Livre nesta quarta-feira, para a necessidade da adoção de “medida enérgica” pelo pai. Falou num “momento de ruptura” e disse que a questão não é de “se”, mas de “quando” este vai ocorrer.