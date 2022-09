Adolescente iraniana decapitada pelo pai enquanto dormia

Uma adolescente iraniana foi morta pelo pai depois de a polícia a ter entregado, ignorando os apelos da rapariga para não o fizessem. Romina Ashrafi, de 14 anos, temia vir a ser vítima de violência em casa e os seus receios confirmaram-se. O pai tê-la-á decapitado com uma foice enquanto dormia.

Tudo começou quando Romina fugiu com o namorado, um homem de 34 anos. Cinco dias depois, foi encontrada pela polícia. Numa sociedade conservadora onde o normal é serem as mulheres, não os homens, a arcar com as culpas nesses casos, ela sabia o que arriscava. A expressão "crimes de honra" designa sentenças de morte às mãos de familiares para pessoas como ela.

O pai, Reza Ahsrafi, de 34 anos, encontra-se preso e arrisca uma pena de até dez anos. Hassan Rouhani pediu ação rápida para combater estes crimes e uma assessora do Presidente iraniano lembrou ao site khabaronline.ir que a maioria dos crimes contra mulheres acontecem dentro de casa. "Devemos rever a ideia de que o lar é um lugar seguro para crianças e mulheres", disse.

Com a indignação a explodir nas redes sociais, uma lei que endurece as penas poderá ser aprovada em breve.