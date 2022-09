Demissão na Guarda Civil espanhola em contestação ao Governo de Sánchez

O diretor operacional adjunto da Guarda Civil espanhola demitiu-se esta terça-feira, em rutura com o Governo de Pedro Sánchez. O tenente-general Laurentino Ceña, “número dois” daquele corpo, renunciou um dia após a destituição do comandante da Guarda Civil em Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, na sequência de um relatório sobre a gestão da pandemia.

Ceña sai “por considerar que não se respeitou a cadeia de comando”, escreve “El País”. “Ninguém do Ministério” o consultou sobre a exoneração de Pérez de los Cobos”, informa o diário madrileno, citando fontes próximas do interessado, que terá sabido da decisão por outro militar.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, nomeou esta terça-feira o perito antiterrorista Pablo Salas Moreno para o lugar de Ceña. Em conferência de imprensa, esforçou-se por desdramatizar e enquadrou o afastamento de Pérez de los Cobos numa série de “remodelações de vários cargos, sempre com o novo impulso necessário nas novas equipas”, assegurando que a demissão se deve “exclusivamente a esta política normal e razoável”.

Apesar das explicações do titular da pasta, que também foi juiz, a imprensa espanhola não exclui novas demissões na Guarda Civil, após aquilo que Ceña sentiu, segundo “El Mundo”, como “ingerência do poder político numa atuação policial sob batuta judicial”. Segunda-feira Grande-Marlaska alegou “falta de confiança” em Pérez de los Cobos, que terá sido gerada por “ausência de neutralidade política” do militar. Tudo porque este enviou para um tribunal um relatório de cujo conteúdo não informou a diretora da Guarda Civil, María Gámez.

Para o partido Cidadãos (centro-direita liberal), quem deveria demitir-se é Grande-Marlaska, que até pode ter cometido um delito. O presidente do Partido Popular (direita), Pablo Casado, exige o apuramento imediato de responsabilidades. O secretário-geral desta força política, Teodoro García Egea, foi mais contundente: “Este Governo distingue-se por boas palavras no Parlamento e mão de ferro à hora de fulminar todo aquele que estorve os seus planos totalitários”. “Há destituições que são medalhas de honra”, corroborou o líder do Vox, Santiago Abascal.

Suspeitas de prevaricação

O relatório da Guarda Civil foi enviado a pedido de uma juíza que está a investigar a realização de atos que reuniram multidões, dias antes de ter sido decretado o estado de emergência por causa do coronavírus. Em causa está a possibilidade de o delegado do governo em Madrid, José Manuel Franco, ter incorrido em “prevaricação” ao autorizar eventos como a manifestação do Dia da Mulher, a 8 de março, um congresso do partido de extrema-direita Vox ou um jogo de futebol na capital espanhola, com mais de 60 mil espectadores, quando já havia receios ligados à pandemia.

A magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que chamou Franco a prestar declarações no dia 5 de junho, quis conhecer o relatório da Guarda Civil para avaliar a reação das autoridades às informações prestadas dias antes pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, que alertava para a propagação da covid-19.

Pediu confidencialidade, mas o conteúdo do documento foi divulgado na imprensa espanhola. Nele, refere-se que o ministro da Saúde proibiu à Igreja Evangélica, a 5 de março, qualquer tido de iniciativa que implicasse aglomerar multidões. Passados três dias houve a manifestação do Dia da Mulher, sob os auspícios do Executivo.

O relatório, citado por “El Mundo”, conclui que não obstante a “preocupação” e o “interesse real em velar pela saúde pública” das autoridades em causa, a posição assumida face aos evangélicos “contrasta com a celebração, inclusive em datas posteriores, em que o número de contágios acreditados era superior, de outra série de eventos multitudinários, como reuniões/manifestações que chegaram a congregar um número de pessoas muito superior”. Se a igreja em questão pretendia reunir em congresso 5500 pessoas, o Dia da Mulher terá concentrado cerca de um milhão.

Ceña — militar com posição hierarquicamente mais alta na Guarda Civil, atrás da diretora — deveria ter ficado em funções até 2 de junho, escreve , apesar de se ter jubilado a 23 de março. A extensão do mandato deveu-se ao estado de emergência.