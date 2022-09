Arábia Saudita. Filhos de antigo ministro 'raptados' para obrigar o pai a voltar ao país

Dois filhos de um antigo ministro do Interior da Arábia Saudita foram detidos pelas autoridades e encontram-se em parte incerta, como forma de pressionar o pai a regressar ao país. A denúncia foi agora feita publicamente por um outro filho de Sadd al-Jabri, o ex-ministro em questão.

Al-Jabri, um especialista em inteligência artificial que se doutorou na Universidade de Edimburgo, foi durante anos o principal elo de ligação entre as agências de inteligência ocidentais e os serviços sauditas. Nessa qualidade, deu uma contribuição importante para derrotar a Al Qaeda no seu país. Mas quando o rei Abdulahh morreu e foi sucedido pelo seu irmão Salman, este nomeou como ministro da defesa o seu filho, o príncipe Muhamad Bin Salman, que tinha ambições próprias.

Para assumir o manto de herdeiro do seu pai, ao contrário do que antes estava previsto, Bin Salman atacou todos os poderes alternativos do reino, em parte a coberto de uma campanha anti-corrupção. Ao mesmo tempo, envolveu o país numa desastrosa guerra no Iémen que é considerada um dos piores desastres humanitários do mundo.

Bin Salman foi inicialmente acolhido no ocidente como um reformador, mas o que havia de positivo na sua reputação foi destruído após o estrangulamento do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada saudita em Istambul - um ato que as agências de informação consideram fortemente provável ter sido ordenado por ele.

Al-Sabri é mais um potencial crítico que Salman deseja calar. Embora se tenha exilado no Canadá há três anos para escapar às purgas, Bin Salman quer que regresse ao país. E assim, segundo o seu filho Khalid, que também vive no estrangeiro, raptou Omar e Sarah, de 21 e 20 anos, em março passado. Desde essa altura, nada mais se soube deles. "É bandidagem por um Estado à luz do dia", diz Khalid à BBC.