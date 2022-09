“Temos aqui um terramoto.” Primeira-ministra neozelandesa não se assusta com sismo e continua com entrevista [com vídeo]

Com tranquilidade e humor. Foi assim que Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, lidou no domingo com um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter, enquanto dava uma entrevista em direto a partir do Parlamento de Wellington.

A governante foi surpreendida, mas em momento algum perdeu a calma. Como um jornalista a relatar o sucedido, Ardern contou ao pivô da televisão Newshub tudo o que se estava a suceder – sem nunca sair de cena. “Temos aqui um terramoto, Ryan, um abanão bastante razoável”, disse. A dado momento, entre risos, chegou a afirmar: “Se vir coisas a abanar por trás de mim...”.

Nas imagens divulgadas pela estação de televisão, passado o tremor de terra, o jornalista perguntou à primeira-ministra se se sentia em segurança e preparada para continuar. “Estamos bem, não estou debaixo de nenhuma lâmpada", brincou Jacinda.

O sismo deu-se pouco antes das 8h00 (21h00 de domingo em Lisboa), com o epicentro a cerca de uma centena de quilómetros a norte de Wellington, e o hipocentro a uma profundidade de 52 quilómetros. O serviço neozelandês de vigilância sísmica GeoNet registou cerca de 40 réplicas, que não provocaram vítimas nem danos materiais.

A Nova Zelândia situa-se na falha entre as placas tetónicas da Austrália e do Pacífico e é atingida anualmente por cerca de 15 mil sismos, dos quais apenas entre 100 e 150 têm força suficiente para serem sentidos.

A estratégia de Ardern na luta contra a covid-19 tem sido muito elogiada ao nível mundial. A Nova Zelândia tem quase cinco milhões de habitantes e regista um total de 1.503 casos de infeção e apenas 21 mortes.

Quatro dias de trabalho, três de descanso

À imagem de Portugal, parte significativa do PIB da Nova Zelândia vem do turismo. Para fazer face aos custos da pandemia, Jacinda Ardern sugeriu, na semana passada, às empresas da Nova Zelândia que ponderem optar por uma semana de quatro dias de trabalho. Desta forma, os funcionários teriam mais flexibilidade para sair e passear.

Num vídeo publicado no Facebook, Arden argumentou que “seria uma forma de aproveitar o facto de 60% da indústria do turismo na Nova Zelândia ser garantida pelo turismo doméstico”.

“Há muitas coisas que aprendemos com a covid-19, incluindo a flexibilidade de as pessoas trabalharem a partir de casa e a produtividade que daí advém”, defendeu.