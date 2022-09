"Uma perda incalculável". A homenagem do NYT aos quase 100 mil mortos por Covid-19 nos EUA

Os nomes alinhados "não eram apenas nomes numa lista". Éramos nós. São 98.568 pessoas, cada uma com uma história para contar, que morreram com a doença provocada pelo novo coronavírus. Quando os EUA se aproximam da barreira dos cem mil mortos, o jornal faz uma homenagem impactante na sua primeira página, colocando o nome de mil desses americanos que pereceram por covid-19.

A ideia de prestar uma homenagem foi discutida dento do jornal nas últimas semanas, como explicam neste artigo. A ideia partiu de Simone Landon, editora assistente dos gráficos do NYT, queria que se percebesse, de forma gráfica, as pessoas que tinham morrido nos últimos meses. Apesar da tentativa, na página aparecem apenas, de forma solene, os nomes de mil dessas pessoas, faltando mais de 98 mil. A lista continua, no entanto, dentro do jornal para mostrar "a perda incalculável", a frase escolhida para manchete deste domingo.

Já há umas semanas,a 10 de Maio, o Globo, jornal brasileiro, tinha feito uma homenagem semelhante.

Landon admite que já há algum "cansaço com os dados" e por isso começaram a explorar formas diferentes de o fazer. Houve várias ideias, desde colocar 100 mil pontos na página ou outro símbolo qualquer, mas isso, diz a editora gráfica, "não diz muito sobre quem eram essas pessoas, a vida que viveram e o que significa para nós como país".

Foi então que surgiu a ideia de colocar os nomes seguidos de uma pequena passagem sobre a vida dessas pessoas, recolhidas de obituários que foram sendo feitos em vários jornais, nacionais e locais.

Eis alguns exemplos partilhados pelo NYT. "Alan Lund, 81, Washington, conductor with ‘the most amazing ear’". “Theresa Elloie, 63, New Orleans, renowned for her business making detailed pins and corsages … ”

Esta foi a única capa no NYT sem uma única imagem em 40 anos. Já na versão digital, é possível ver outro trabalho gráfico de homenagem às vítimas. E outra vez, "não são apenas nomes. Éramos nós".