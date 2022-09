Kim Jong Un aparece, após mais de três semanas sem ser visto, para avisar que vai aumentar potencial nuclear

Nos últimos meses, Kim Jong Un, o líder da Coreia do Norte fez dois longos desaparecimentos por semanas. Desta vez esteve mais de três semanas sem ser visto em público. Reapareceu, de acordo com os meios de comunicação oficiais da Coreia do Norte, para avisar que esteve a preparar um reforço do poder nuclear do país.

A agência de notícias norte-coreana KCNA, citada por meios de comunicação internacionais, dão conta de uma reunião de Kim Kong Un com os líderes militares e políticos do país, na qual foram adotadas medidas "para fortalecer ainda mais" o poderia militar e nuclear da Coreia do Norte.

Na reunião, além de terem sido tomadas "novas políticas" para "fortalecer ainda mais o dissuasor nuclear do país e operar as forças armadas estratégicas em estado de alerta máximo", segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA, Kim Jong Un promoveu altos quadros militares, para reforçar o topo da hierarquia.

Ao todo, conta o New York Times, foram promovidos 70 oficiais incluindo Ri Pyong-chol a vice presidente da Comissão Militar Central do Partido Trabalhista Coreano (PTC). De acordo com o jornal norte-americano, Ri Pyong-chol tem sido o responsável pela construção das armas nucleares. outro oficial promovido foi Pak Jong-chon, um general de quatro estrelas, chefe do estado maior do exército. Os dois homens ganharam assim ainda mais influência junto do líder norte-coreano.

De acordo com a agência norte-coreana, a reunião da comissão serviu para Kim Jong-un analisar "uma série de tendências nas atividades político-militares das forças armadas" e para aprovar medidas "para aumentar decisivamente a capacidade de atacar com fogo de artilharia", segundo a KCNA.

Esta não é a primeira vez que Kim Jong un desaparece, levantando rumores sobre a sua saúde. No último desaparecimento, em Abril, chegou a ser levantada a possibilidade de ter morrido e de, por isso, ter de se preparar quem o iria substituir.