Venezuela. ONU alerta para crise no país e denuncia redução de espaços democráticos

As sanções dos Estados Unidos à Venezuela estão a agravar a complexa situação do país, que está em crise e onde se reduzem os espaços democráticos, disse esta sexta-feira a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

"A situação económica na Venezuela é drástica, complexa, e não é nova, agravou-se com as sanções (impostas pelos Estados Unidos) e agora com a pandemia (da covid-19), por isso apelamos ao levantar das sanções para que os países possam dar uma resposta à crise", disse.

Michelle Bachelet falava digitalmente na 5.ª Conferência Anual de Segurança Hemisférica, organizada pela Universidade Internacional de Flórida, EUA.

"É uma nação que estamos a observar. Foi um caso em que decidimos trabalhar com as instituições de Direitos Humanos e com as vítimas, detidas. Na Venezuela, os espaços democráticos são cada vez mais reduzidos", disse.

Segundo Michelle Bachelet "na Venezuela há uma crise humanitária e uma crise migratória importante".

"Muitos regressaram devido à crise gerada pelo novo coronavírus, mas a Venezuela é um país que está sob escrutínio pelos Direitos Humanos. Temos tido o mandado de monitorizar os casos. No ano passado permitiram-nos visitar as prisões, trabalhar com os familiares das vítimas, mas tem havido problemas que nos preocupam", disse.

Quatro milhões de venezuelanos abandonaram a Venezuela, nos últimos anos, fugindo da crise política, económica e social que afeta o país.

Nos últimos dois meses alguns milhares regressaram à Venezuela, porque se encontravam em situações difíceis também nos países de acolhimento.

A Venezuela tem 824 casos confirmados de covid-19, 10 mortes associadas à doença e, pelo menos, 262 pessoas recuperadas.

O país está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.

O estado de alerta foi decretado por 30 dias e prolongado por igual período.

Desde 16 de março que os venezuelanos estão em quarentena e impedidos de circular livremente entre os vários Estados do país.