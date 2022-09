EUA querem acordo de controlo de armas nucleares com a Rússia que inclua a China

Preocupado com o crescimento dos arsenais nucleares da Rússia, e sobretudo preocupado com a China, o governo dos Estados Unidos da América prepara um novo acordo para limitar o armamento nuclear dos três países. Donald Trump conta com o apoio russo e Marshall Billingslea, conselheiro do presidente norte-americano, deverá reunir-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo em Viena, avança o “The Wall Street Journal”. O encontro ainda não tem data marcada, mas, segundo um alto funcionário do governo dos EUA, citado pelo mesmo jornal, todos concordam “que [deve acontecer] o mais rápido possível”.

A notícia surge no dia em que o governo Trump anunciou a saída dos EUA do tratado “Open Skies” (“Céus Abertos”), assinado entre mais de 30 países há quase 30 anos (1992, ainda que só tenha entrado em vigor 10 anos depois), com o objetivo de reduzir o risco de guerra nuclear entre o Ocidente e a Rússia. Trump acusa Moscovo de violar os termos do acordo, que permite que os países verifiquem os movimentos militares e as medidas de controlo de armas dos signatários, para garantir que não estão a ser preparados ataques e assim aumentar a confiança entre os Estados. O chefe de Estado norte-americano negou que a saída venha a aumentar as tensões entre Washington e Moscovo. “Não, acho que vamos ter uma relação muito boa com a Rússia”, disse aos jornalistas.

A imprensa norte-americana avança agora que Marshall Billingslea conta com a diplomacia russa para desenhar um novo acordo que inclua a China, que até aqui tem mostrado ser desfavorável ao controlo de armas por países terceiros. A ideia dos EUA seria restringir e verificar o arsenal de armamento nuclear, num acordo que os especialistas citados na imprensa norte-americana acreditam ser ainda mais ambicioso - e por isso difícil de cumprir - do que o “New Start” (Acordo de Redução de Armas Estratégicas), assinado em 2010 e que limita a 1.550 os mísseis nucleares de EUA e Rússia. Expira em 2021 e Moscovo fez saber a intenção de o estender, mas Trump considera-o “um mau acordo” para os EUA.