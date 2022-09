Doze pessoas detidas por corrupção nos fornecimentos médicos na Sicília

Numa grande operação conduzida pela polícia financeira, doze pessoas foram presas na Sicília. São acusadas de terem mantido durante anos um esquema de corrupção em torno do fornecimento de equipamentos médicos ao sistema de saúde.

Os detidos incluem empresários e funcionários públicos, entre eles Antonio Candela, o responsável máximo pelo combate ao coronavírus na Sicília, que ficou em prisão domiciliária. Igualmente detido foi o líder da autoridade de saúde local, Fabio Damiani,

As autoridades acreditam que, a partir de 2016, o esquema terá movimentado cerca de 600 milhões de euros, com subornos no valor de 1,8 milhões. Além de subornos, estariam em causa comissões de cinco por cento sobre o montante dos contratos. A corrupção estendeu-se da Sicília à Lombardia, uma zona rica do norte do país.