Depois do Twitter, o Facebook: Zuckerberg admite ter mais de metade dos trabalhadores em teletrabalho no prazo de uma década

Mark Zuckerberg tem planos para alargar o teletrabalho entre os funcionários do Facebook, estimando que no prazo de uma década até metade deles estejam a cumprir as suas funções remotamente.

À boleia da experiência laboral que a pandemia forçou, colocando muita gente a trabalhar em casa, o fundador da plataforma digital entende que é preciso repensar as práticas e a estrutura de trabalho atual e isso mesmo explicou aos seus colaboradores esta quinta-feira, na habitual reunião semanal - que desta vez resolveu partilhar online.

De acordo com a visão de Zuckerberg, a viragem para o trabalho à distância começará nos EUA e incidirá nas novas contratações de engenheiros senior. Sob aprovação dos líderes de equipa, os novos contratados podem escolher trabalhar em casa, podendo inscrever-se para o mesmo efeito os atuais funcionários em qualquer parte do mundo e que tenham boas avaliações de desempenho. Com o tempo, explica o “The Wall Street Journal”, o teletrabalho será estendido aos funcionários de outros departamentos, além do de engenharia.

Será uma mudança gradual, justificou o CEO do Facebook, porque a mudança exige encontrar novos métodos e ferramentas que compensem a perda das interações pessoais no escritório - um desafio para o qual Zuckerberg diz que a empresa está bem preparada.

Um produto pode ser desenvolvido “em meses”, afirmou, “mas a cultura de uma empresa pode demorar anos a ser formada”. Daí que, mais que ter certezas, o CEO fale em previsões, sublinhando que a aposta é explorar um caminho que provou resultar, estando disponível para ir aprendendo ao longo do percurso.

Outras empresas na mesma direção

Mark Zuckerberg não segue sozinho neste caminho. Empresas de vários sectores estão a repensar as suas formas de trabalho e em particular as tecnológicas já deram mostras de querer incorporar o teletrabalho de forma mais permanente.

Aconteceu com o Twitter, empresa que recentemente comunicou aos funcionários que poderiam trabalhar em casa indefinidamente; com a Coinbase, que esta quarta-feira anunciou também a intenção de se manter em teletrabalho mesmo depois de serem levantadas as restrições, e com a empresa de comércio eletrónico Shopify, cujos trabalhadores, na sua maioria, continuarão a trabalhar a partir de casa no futuro.

Nesta fase de pandemia, Zuckerberg foi dos que mais rapidamente reagiram, adaptando-se ao novo e difícil contexto. Há mais de um mês anunciou que o Facebook cancelaria, pelo menos até junho de 2021, todas as reuniões com 50 ou mais pessoas, assumindo que os colaboradores só voltariam aos escritórios – e de forma gradual – depois de as autoridades de saúde o considerarem seguro. Os trabalhadores que desejem manter-se a trabalhar remotamente também podem fazê-lo até ao final do ano, disse.

Zuckerberg adianta que já antes da crise provocada pelo novo vírus olhava para o teletrabalho como um caminho com futuro. A situação atual apenas lhe permitiu ficar ainda mais confiante, pela forma como os funcionários lidaram com a necessidade de adaptação. "Em termos de produtividade diária, acho que está a correr melhor do que esperávamos", garantiu.

Quanto às vantagens de ter mais gente em teletrabalho, o fundador do Facebook apontou a possibilidade de alargar a diversidade demográfica e ideológica entre as equipas de trabalho.