Irão: Amnistia pede à ONU que investigue a repressão das manifestações de novembro

A Amnistia Internacional (AI) exortou esta quarta-feira a ONU a investigar a morte de centenas de pessoas durante as manifestações realizadas em novembro de 2019 no Irão e que foram fortemente reprimidas pelas forças de segurança iranianas. "Seis meses depois, as famílias devastadas das vítimas continuam a lutar pela verdade e pela justiça, enfrentam um assédio intenso e intimidações por parte das autoridades", disse o responsável da AI para o Médio Oriente e norte de África, Philip Luther, denunciando que "a impunidade prevalece para as forças de segurança".

"Na ausência de qualquer investigação significativa para que exista uma responsabilização a nível nacional, reiteramos o nosso apelo aos membros do Conselho dos Direitos Humanos da ONU para exigir um inquérito sobre estes assassínios", reforçou o representante. Os protestos, que ocorreram em várias cidades do Irão, tiveram início em 15 de novembro, após um anúncio surpresa do governo de um forte aumento do preço da gasolina.

De acordo com o plano então anunciado pelo governo, o preço da gasolina, bastante subsidiada no Irão, devia aumentar 50% para 15.000 riais (11 cêntimos de euro) para os primeiros 60 litros adquiridos cada mês e 300% além disso. A subida do preço destinava-se a subsidiar cerca de 60 milhões de iranianos com necessidades, declararam na altura as autoridades.

As ações de protesto acabaram por degenerar e desencadear incidentes violentos. E durante cerca de uma semana, a Internet foi cortada em todo o país. O Irão nunca anunciou um balanço oficial dos protestos, tendo apenas reconhecido a morte de algumas pessoas, nomeadamente de elementos das forças de segurança.

O regime de Teerão descreveu como "mentiras absolutas" os balanços das manifestações fornecidos por "grupos hostis". Num relatório, conhecido em dezembro, a Amnistia Internacional garantiu ter provas de que 304 pessoas, incluindo 10 mulheres e 23 menores, tinham morrido devido à repressão "cruel" dos protestos antigovernamentais.

A organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos precisou que 220 destas 304 pessoas tinham sido mortas em dois dias, segundo a investigação que conduziu sobre os acontecimentos, nomeadamente a partir de fotografias e vídeos. Segundo a Amnistia, uma "grande maioria" das vítimas foi morta pelas forças de segurança que usaram a força "de forma ilegal", já que "não existe qualquer prova de que os manifestantes estivessem na posse de armas de fogo ou que representassem uma ameaça iminente".

A ONG recordou, no entanto, uma situação que foi uma exceção e que envolveu uma troca de tiros entre manifestantes e elementos das forças de segurança iranianas. De acordo com as informações recolhidas pela Amnistia, as mortes foram registadas em oito províncias iranianas, o que reflete "a natureza generalizada da repressão".

Os subúrbios mais pobres da capital do país, Teerão, foram as zonas mais afetadas, com o registo de um total de 163 mortos, precisou a Amnistia, admitindo ainda que o balanço de vítimas possa ser bastante mais alto. A ONG diz ter conhecimento de "casos de outras vítimas relatados por ativistas", ressalvando, no entanto, que "ainda não possui detalhes suficientes e fiáveis".