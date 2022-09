Um reencontro inesperado: a história dos pais que voltaram a estar com o filho que tinha sido raptado há 32 anos

Li Jingzhi nunca perdeu a esperança. “Acredito que um dia vou encontrar o meu filho”, foi repetindo desde que Mao Yin foi raptado, em 1988, quando tinha apenas dois anos e meio. Foi longa a espera, mas o reencontro aconteceu agora 32 anos depois graças à ajuda da tecnologia de reconhecimento facial.

A história do desaparecimento foi contada vezes sem conta. A criança regressava com o pai da do infantário quando ambos pararam na entrada de um hotel porque Mao Yin tinha sede. Foi a última vez que o pai o viu.

Desesperada, a mãe deixou o emprego para se dedicar à busca pelo filho. Distribuiu milhares de folhetos, participou em programas televisivos, seguiu pistas falsas... Pelo caminho a sua persistência levou a que 29 outras famílias encontrassem os seus próprios filhos desaparecidos.

Finalmente, no final de abril, a polícia recebeu informações sobre um rapaz de Xi’an (de onde Mao Yin é natural) que fora vendido a uma família anos antes, sendo levado para uma localidade a mais de 600 quilómetros de distância, conta o “The Guardian”.

As autoridades investigaram e recorreram a tecnologia de reconhecimento facial para encontrar uma correspondência. "Envelheceram" a imagem que tinham de Mao Yin e correram-na depois no banco de imagens nacional até chegarem ao rosto procurado.

Posteriormente, um teste de DNA confirmou a identidade de Mao Yin. No dia 10 de maio - dia das mães na China - a polícia deu a boa notícia aos pais. “Foi o melhor presente que podia ter recebido nesse dia", celebrou Li Jingzhi, que esta segunda-feira pode finalmente abraçar o filho.

O reencontro foi filmado e transmitido na televisão. Agora com 34 anos, Mao, que cresceu como Gu Ninging na cidade de Mianyang, na província vizinha de Sichuan, explicou que não fazia ideia de quem era realmente ou que era procurado. Foi vendido a um casal que não podia ter filhos. Ainda a adaptar-se à ideia de ter uns pais biológicos diferentes dos que pensava serem os seus e um passado que desconhecia, confessou que não sabe como vai ser o seu futuro. Para já quer conhecer melhor a verdadeira família e passar uns tempos com os pais biológicos.

O rapto de crianças é um problema na China desde há várias décadas. Há menores a serem roubados para serem explorados por adultos criminosos, para mendigar, roubar, para trabalho forçado ou comércio sexual. Noutras situações os bebés são vendidos a casais chineses que não podem ter fihos ou mesmo a orfanatos que os entregam a estrangeiros, recebendo em troca doações avultadas.

Só em 2019 as autoridades chinesas recuperaram mais de 6.300 crianças que, após os testes de ADN, foram entregues às respetivas famílias.