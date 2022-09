ONU apela a redução imediata da violência no Afeganistão

As Nações Unidas pediram esta terça-feira uma redução imediata da violência no Afeganistão, avisando que as mortes de civis por parte dos extremistas Talibã e das forças afegãs estão a aumentar.

Em comunicado, a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, (UNAMA), expressou preocupação com a intensificação dos ataques e a brutalidade de agressões reivindicadas pelo grupo do Daesh (autoproclamado Estado Islâmico).

Um ataque na semana passada numa maternidade na capital fez 24 mortos e não foi reivindicado por nenhum grupo, mas os Estados Unidos disseram ter todas as características do grupo afiliado do Daesh no Afeganistão - visando a minoria xiita do país num bairro de Cabul.

O relatório da ONU culpou ainda o grupo Talibã de matar 208 civis em abril, enquanto 172 civis foram mortos pela Força Nacional de e Defesa do Afeganistão.

"Os partidos comprometeram-se a encontrar uma solução pacífica e devem proteger a vida de todos os afegãos e não comprometer a esperança das pessoas de acabar com a guerra", chefe da UNAMA e representante especial do Secretário-Geral da ONU no Afeganistão, Deborah Lyons

"As negociações de paz intra-afegãs precisam começar o mais rápido possível", acrescentou.

O Governo e os talibãs prosseguem um complicado processo de troca de prisioneiros, o que é encarado como um passo decisivo para as eventuais negociações diretas.

O país enfrenta uma profunda crise política que se prolonga desde as últimas eleições presidenciais porque o candidato Abdullah Abdullah não reconheceu os resultados e anunciou a formação de um governo próprio.

Mesmo assim, os dois opositores assinaram no domingo um pacto que pode ter encerrado a tensão política conferindo a Abdullah a liderança do processo de paz com os talibãs.