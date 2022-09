Galiza e País Basco realizam eleições regionais em 12 de julho

As comunidades autónomas espanholas da Galiza e do País Basco vão realizar eleições regionais em 12 de julho, depois de estas terem sido adiadas devido à pandemia de covid-19, revela esta segunda-feira a imprensa espanhola citando fontes dos Governos regionais.

Esta nova data para as eleições, previstas inicialmente para 5 de abril último, será anunciada pelos respetivos presidentes dos Governos regionais destas comunidades autónomas no início da tarde de hoje, avança a imprensa espanhola.

As duas comunidades antecipam em alguns meses as consultas eleitorais que normalmente se deviam realizar em finais de setembro.

O presidente regional da Galiza, Núnez Feijóo, já tinha sublinhado na semana passada que as eleições deveriam ter lugar "quanto antes" e que seria "melhor no começo do verão do que no final", visto recear um ressurgimento da covid-19 no outono, explicado, em parte, pela chegada de turistas de outras áreas durante o verão.

Por seu lado, o presidente do País Basco (lehendakari), Inigo Urkullu, também na semana passada divulgou um relatório de saúde que assegurava que se o desconfinamento for feito com "a devida cautela" no verão, os cidadãos poderão realizar os movimentos "habituais" da vida quotidiana e tomar medidas necessárias tendo em vista as eleições.

Para realizarem as eleições em 12 de julho próximo, os respetivos presidentes regionais têm de assinar o decreto a convocá-las a tempo de serem publicados esta terça-feira nos diários oficiais das duas comunidades autónomas.

O Partido Popular (PP, direita) ganhou em setembro de 2016 as últimas eleições legislativas regionais realizadas na Galiza com maioria absoluta, com 41 deputados em 75, garantindo na altura a continuação de Alberto Núnez Feijóo à frente da Xunta (governo regional).

Por seu lado, Inigo Urkullu chefia um governo minoritário de coligação entre o PNV (Partido Nacionalista Basco, centro-direita) e o PSE-EE (federação basca do PSOE - Partido Socialista Operário Espanhol).