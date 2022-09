Galiza e País Basco marcam eleições para julho em clima de tensão entre regiões e Governo espanhol

A Galiza e o País Basco celebrarão as suas eleições autonómicas adiadas no dia 12 de julho. Em pleno processo de aligeiramento das medidas contra a propagação da pandemia, galegos e bascos são chamados às urnas. Com o previsível fim do estado de emergência até essa data, o ato eleitoral poderá ser interpretado como um primeiro sinal de normalidade política que Espanha após mais de três meses de alterações substanciais à vida quotidiana, causadas pela doença.

