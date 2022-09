"Nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis". Barack Obama crítica Trump na gestão da pandemia de covid-19

Este sábado voltou a acontecer. Durante uma mensagem de felicitações dirigida aos diplomados da rede das universidades historicamente negras (HBCU), o ex-Presidente optou por evocar as consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus referindo que, "acima de tudo, esta pandemia enterrou em definitivo a ideia de que os nossos responsáveis sabem o que fazem". E concretizou melhor: "muitos deles nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis", acrescentou.

O ex-Presidente e membro do Partido Democrata sublinhou, igualmente, que a crise sanitária é reveladora das desigualdades que afetam os negros norte-americanos e aparentemente indignou-se, mas sem referência explícita, com a morte de Ahmaud Arbery, 25 anos, abatido em 23 de fevereiro quando fazia 'jogging' num bairro residencial de Brunswick, cidade da Geórgia, um estado do sul do país. "Uma doença como esta deixa transparecer as desigualdades subjacentes e o peso histórico que as comunidades negras deste país transportam", afirmou Barack Obama.

Também indiretamente Donald Trump respondeu. Na sua conta da rede social Twitter publicou um post referindo "OBAMAGATE", uma fórmula que tem adotado para sugerir o envolvimento do ex-Presidente em crimes que diz serem "óbvios", mas que continua a não clarificar.

Em privado, e segundo os media norte-americanos, Barack Obama já qualificou mais explicitamente a gestão da pandemia por Donald Trump de "desastre caótico absoluto", durante contactos com antigos colaboradores realizados em 8 de maio. Na ocasião, assegurou que vai despender "o tempo que for necessário para fazer campanha o mais intensamente possível por Joe Biden", a quem concedeu apoio oficial, em 14 de abril, numa mensagem vídeo, na perspetiva das presidenciais de novembro próximo.