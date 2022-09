Embaixador da China em Israel encontrado morto em casa

O embaixador da China em Israel, Du Wei, foi encontrado morto em casa, na cidade de Tel Aviv, Israel, este domingo. A estação Israel National News (Arutz Sheva) e a agência Reuters referem que as causas da morte ainda não são conhecidas, mas confirma que a polícia está no apartamento do diplomata a investigar as possíveis causas da morte. Du Wei tinha 57 anos.

Du Wei chegou a Israel a 15 de fevereiro, tendo realizado um período de quarentena para despiste de Covid. Casado e pai de um filho, Wei estava ainda sozinho no país onde aguardava a chegada da família. A cadeia de televisão israelita CHannel 12 TV cita fontes clínicas para garantir que o embaixador terá falecido de causas naturais, durante o sono.

Segundo o jornal Israel National News, Du Wei terá feito uma das suas últimas intervenções públicas esta semana. Na altura criticou declarações do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que tinha viajado até Israel recentemente para sensibilizar os israelitas a evitar negócios comerciais com a China.

Du Wei terá falado num “vírus político” que aparentemente levava os norte-americanos a ver num baixo investimento chinês em Israel um poder crescente do regime de Xi Jinping no país. As autoridades chinesas ainda não se pronunciaram oficialmente em relação à morte do diplomata.