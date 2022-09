Angola. Relações difíceis com um credor indispensável

O Presidente angolano, João Lourenço, poderá, nos próximos dias, pegar no telefone para tentar desbloquear pessoalmente com o homólogo chinês, Xi Jinping, o impasse em torno da dívida de Angola à China. “Vamos ter de acelerar a reestruturação da dívida sob modalidades que salvaguardem os interesses dos dois países”, revelou ao Expresso fonte da Presidência angolana.

O tema foi abordado durante a audiência que, na semana passada, Lourenço concedeu ao embaixador da China em Luanda. Com a dívida avaliada em mais de 22 mil milhões de dólares (€20 mil milhões), Angola pediu auxílio ao Fundo Monetário Internacional, que se dispôs a mediar um acordo com Pequim. Num primeiro momento, Luanda pediu uma moratória de cinco anos para pagar a dívida. Depois, sugeriu a suspensão do envio de petróleo para a China como garantia do reembolso. Os chineses responderam que não.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.