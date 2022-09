Líbia. Guerra que se equilibra é guerra que se eterniza

Na Líbia morre-se mais da guerra do que de covid-19 (de que há registo de 64 casos e três óbitos). O conflito entre as tropas do regime de Trípoli, apoiadas pela Turquia, e o Exército Nacional da Líbia, do general Khalifa Haftar, com base em Bengasi — apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, Egito, Rússia e França —, recrudesceu nas últimas semanas.

O país vive no caos desde que o regime de Muammar Kadhafi foi derrubado em 2011. Em 2015, após meses de negociações entre milícias, um Governo de União Nacional, liderado por Fayez al-Sarraj, foi reconhecido internacionalmente e apoiado pela ONU. Contudo, não trouxe a paz esperada e o país voltou a mergulhar em conflitos fratricidas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.