Autoridades de Macau proíbem exposição anual sobre Tiananmen

Pela primeira vez em vinte anos, Macau não vai recordar o massacre de Tiananmen. No antigo território português na Ásia, que é atualmente uma região semi-autónoma da China, realiza-se habitualmente uma vigília comemorativa em memória dos eventos de 4 de junho de 1989, bem como uma exposição de fotografia relativa ao assunto. Em 2020, vai ser diferente.

As autoridades locais, que tinham inicialmente concedido permissão para a exposição fotográfica ao ar livre, mudaram de ideias. O Instituto para os Assuntos Municipais, pela voz do seu presidente José Tavares, explicou: "O nosso conselho administrativo resolveu uniformizar as ordens. Pedidos para usar os nossos espaços devem corresponder aos nossos atributos e competências. Foi uma decisão tomada no conselho".

Um grupo pró-democracia, a Associação Novo Macau Democrático, contesta a explicação. Num comunicado enviado às redações, citado pela TDM, diz que os motivos da decisão foram obviamente políticos e que“foram usados meios administrativos para suprimir a liberdade de expressão e encurtar o espaço de intervenção cívica”.

“É também uma tentativa de esconder os ideais do movimento democrático patriótico e de ocultar a sangrenta repressão do regime da altura”, acrescenta.

A culpa dos cursos que desenvolvem o espírito crítico

O massacre de Tiananmen, onde perderam a vida centenas ou talvez milhares de estudantes que exigiam pacificamente a democratização do país, é um assunto tabu na China, e mesmo na internet quaisquer menções ao tema são rapidamente censuradas.

Os únicos locais onde a discussão tem sido possível são Hong-Kong e Macau, graças à relativa autonomia de que os dois territórios gozam. Na antiga colónia britânica, a comemoração anual reúne centenas de milhares de pessoas. Em Macau, um território muito mais alinhado com o governo em Pequim, apenas comparecem algumas centenas na comemoração.

O governo chinês, que sob o comando de Xi Jinping se tem mostrado cada vez mais empenhado em centralizar o poder, parece estar a tirar partido da pandemia para reforçar o controlo. Domingo, centenas de manifestantes foram detidos em Hong-Kong.

Na terça-feira, a atual chefe do executivo local, Carrie Lam, culpou os cursos de estudos liberais que desenvolvem o espírito crítico por estimularem as manifestações pró-democracia, anunciando que essa área vai ser revista até ao fim do ano.