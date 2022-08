O caso Ahmaud Arbery (Trump: é preciso “justiça”; Biden: “um homicídio brutal”)

Ahmaud Arbery estaria simplesmente a correr numa rua residencial em Satilla Shores, no Estado da Geórgia, quando terá sido perseguido e depois alvo de uma espera por parte dos McMichael, pai e filho, que estavam armados. Depois, Travis McMichael, de 34 anos, começou a lutar com Ahmaud antes de se escutarem tiros. Arbery caiu no chão desamparado e morreu ali. Tinha 25 anos.

Este episódio foi gravado por um telemóvel de alguém que seguia num carro imediatamente atrás. Os McMichael disseram à polícia que pensavam que se tratava de um ladrão e que por isso o alvejaram, conta este artigo da agência Efe. A família da vítima mortal disse que o ex-jogador de futebol americano estava apenas a praticar desporto.

O crime ocorreu a 23 de fevereiro e a detenção aconteceu apenas na semana passada, após a publicação do vídeo nas redes sociais, na terça-feira. Pai, de 64 anos, e filho foram acusados de homicídio na quinta-feira. Uma decisão anterior do procurador de Brunswick disse que não havia causa provável para a detenção dos McMichael.

“É uma pena que tenham sido precisos mais de dois meses para prender os carrascos de Ahmaud Arbery, mas mais vale tarde do que nunca”, disse Benjamin Crump, o advogado da família.

Em tempos de confinamento, a publicação do vídeo motivou alguns protestos da comunidade a exigir justiça. Alguns nomes importantes da sociedade norte-americana comentaram o caso, tal como Donald Trump, que descreveu a morte do jovem como “algo muito triste” e uma "situação muito perturbadora", dizendo ainda que só fazendo justiça se resolve o problema. O governador da Geórgia, Brian Kemp, disse que o vídeo é “absolutamente horrendo”, pedindo depois “respostas” para a população da Geórgia.

Joe Biden, provável candidato democrata à Casa Branca, também reagiu no fim de semana, afirmando que se tratou de um linchamento: “O vídeo é claro: Ahmaud Arbery foi abatido a sangue frio. O meu coração vai para a sua família, que merece uma investigação transparente para este homicídio brutal. A nossa nação também a merece. Temos de abordar isto, isto continua. Este atos cruéis remetem-nos para os capítulos mais sombrios da nossa história”.

Os suspeitos de homicídio estão detidos na prisão Glynn County. A acusação só poderá apresentar provas a um grande júri depois de 12 de junho, altura em que o Supremo dos Estados Unidos vai levantar as medidas de restrição para travar a propagação da covid-19, conta a CNN.