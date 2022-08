Atingida pela queda do preço do petróleo, Arábia Saudita interrompe o subsídio do custo de vida

A Arábia Saudita vai suspender o subsídio que os funcionários do estado recebiam para fazer face ao custo de vida. Além disso, vai interromper vários grandes projetos públicos em curso e triplicará a taxa do IVA, para 15 por cento. São consequências da queda dramática do preço do petróleo, que, somando-se a outros efeitos do coronavírus, deverão levar a um aumento do défice orçamental este ano.

Anunciando as medidas na segunda-feira, o ministro das Finanças, Mohammed Al-Jadaan, citado pela saudigazette.com, explicou que o país enfrenta três choques económicos ao mesmo tempo: a queda do preço do petróleo, a interrupção de muitas atividades económicas, e a necessidade de agir para reforçar o sistema de saúde e apoiar a economia.

"Enfrentamos uma crise como o mundo nunca viu na história moderna, uma crise marcada pela incerteza e a dificuldade em prever as suas extensões e ramificações", disse Jadaan, explicando que o reino deverá perder metade do seu rendimento petrolífero este ano.

As medidas agora anunciadas são significativas num país onde a riqueza extrema da família real tem como contrapartida uma existência relativamente segura para o cidadão comum.

Na Arábia Saudita, tal noutros países do Golfo, muitos trabalhos duros, tradicionalmente, são feitos por imigrantes oriundos de países pobres do sudoeste asiático e de África, com frequência sujeitos a exploração e outras formas de abuso.

Recentemente, a Amnistia Internacional chamou a atenção para o modo como a pandemia ameaça de forma particularmente aguda essas pessoas. Sem as necessárias condições de salvaguarda higiénica, os dormitórios onde muitos deles vivem arriscam tornar-se focos de infeção.

De facto, na Arábia Saudita os imigrantes constituem a maioria dos casos registados de covid-19. O medo de serem deportados poderá levar muitos deles a esconderem a sua condição. Em abril passado, milhares de imigrantes etíopes sem papéis foram expulsos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

A ministra da saúde da Etiópia explicou na altura que a chegada de todas essas pessoas ia dificultar os esforços do seu país para conter o vírus.