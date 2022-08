Covid-19. Para visitas de amigos ou família, Bélgica institui o sistema das duas "bolhas"

A partir deste domingo, os belgas podem voltar a receber pessoas em casa ou a fazer visitas a outras pessoas. Mas com limitações estritas. Cada casa apenas pode receber quatro pessoas, independentemente do número de pessoas que lá vivem e das relações que haja entre elas. E a partir daí essas quatro não podem visitar ou ser visitadas por mais ninguém.

Ou seja, o objetivo é criar duas "bolhas" de amigos ou familiares com exclusão de todos os elementos externos. "Quando uma pessoa de uma casa é convidada para o domicílio de outras pessoas, é o conjunto do seu lar que fica engajado, mesmo se ela vai ao encontro sozinha", especifica a instrução oficial publicada há dias.

As regras prestam-se a alguma confusão. Os quatro visitantes devem viver todos na mesma casa? Não é obrigatório, embora o virólogo Steven Van Gucht, porta-voz inter-federal para a covid-19, tenha aconselhado que assim seja. "Escolham de preferência pessoas da mesma família", disse numa conferência de imprensa citada pela RTBF.

"Pensem cuidadosamente com que casa se querem encontrar", acrescentou. "É importante que essa casa que escolhem também vos escolha a vocês. E que se mantenham dentro desse círculo. As duas casas entram numa espécie de contrato uma com a outrA, por assim dizer, comprometendo-se a verem-se ao outro e a mais ninguém".

Reiterando o conselho de que os quatro visitantes a uma casa vivam eles próprios numa única casa, explicou que, se não for assim, "a rede expandir-se-á enormemente de uma vez", dando novas oportunidades para o vírus se expandir.



O limite de pessoas estabelecido foi escolhido por se temer um efeito multiplicador caso o número fosse mais elevado, explicou o vice-primeiro ministro Alexander De Croo. Quatro é a média de pessoas numa família, e também, aparentemente, o número de contactos posteriores de uma pessoa que neste momento é razoavelmente possível traçar.

A regra levanta potencialmente grandes dilemas às famílias (ver a família do marido ou da mulher, os amigos dos adultos ou os dos filhos, etc). As autoridades reconhecem que é impossível verificar o seu cumprimento, e apelam ao sentido de responsabilidade dos cidadãos.

Quanto às regras sobre distanciamento social continuam em vigor mesmo dentro de casa e com familiares. "Isto não é tempo para abraços", alerta De Croo.

Oficialmente, a Bélgica é o país europeu com o mais elevado número per capita de mortes por covid-19, embora isso tenha em parte a ver com a forma como as mortes são contadas - incluindo casos ocorridos em lares que se suspeita serem devidos à covid-19, mas ainda sem confirmação.

Outros países excluem das estatísticas do coronavírus essas mortes, e tem havido pressões políticas para mudar os critérios de contabilização na Bélgica. Com 53,081 infeções e 8565 mortes registadas, o número oficial de mortes por cada milhão de habitantes é o mais elevado do mundo: 747, superior mesmo ao verificado em países como Espanha, Reino Unido ou Itália.