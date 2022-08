Num cenário de pandemia, cresce o protagonismo dos oligarcas russos

Com a pandemia a ganhar terreno na Rússia, e perante a debilidade do sistema de saúde do país, os oligarcas russos estão a assumir um novo protagonismo. Um dos exemplos recentes envolveu Aleksei A. Mordashov, mutimilionário do sector do aço, que chamou quatro governadores regionais para os instruir a bloquear as cidades onde opera os seus negócios.

Andrei A. Guryev, herdeiro de um império de fertilizantes, pode ele próprio tomar uma decisão radical. Dono da empresa que gere o aeroporto e a estação de esqui que este serve, resolveu encerrá-lo, para impedir a chegada dos muitos turistas habituais, evitando eventuais transtornos à gestão da mina de fosfato que explora na mesma zona, conta o “The New York Times”.

De acordo com a atualização feita já esta sexta-feira, a Rússia conta com um total de 187.859 casos e 1.723 óbitos, o que significa ser o quinto país do mundo com mais contágios. Mas. perante as falhas das respostas dos serviços de saúde locais, muitos oligarcas estão a investir milhões das suas fortunas para combater a propagação da doença, colocando também ao serviço do mesmo objetivo a capacidade logística das suas empresas, ao mesmo tempo que pressionam as autoridades locais para fazerem mais e de forma mais eficiente.

Com milhões de funcionários e dezenas de cidades russas dependentes dos negócios que desenvolvem, estes clãs tornaram-se centrais na resposta nacional à pandemia. Não só têm mais meios para resistir aos efeitos negativos da pandemia, como, pelo caminho, a atitude de liderança que estão a assumir está a expor algumas das fraquezas do estado liderado por Vladimir Putin, frisa o mesmo jornal. Uma combinação que torna possível antecipar um crescimento da sua importância e influência no país.