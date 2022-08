Estados Unidos retiram mísseis e aviões da Arábia Saudita

Os Estados Unidos estão a retirar duas baterias de mísseis Patriot e alguns aviões de combate da Arábia Saudita, disse esta quinta-feira um oficial norte-americano. As movimentações acontecem num momento de tensão entre os dois países devido à produção de petróleo.

O funcionário afirmou que a decisão resulta na retirada de duas baterias que estavam a guardar instalações petrolíferas na Arábia Saudita, mas permanecem duas baterias Patriot na base aérea Prince Sultan, no deserto saudita, juntamente com outros sistemas de defesa aérea e aviões caça a jato.

A decisão reduz a presença americana na Arábia Saudita poucos meses depois de o Pentágono ter iniciado o reforço militar no país para combater as ameaças do Irão. Cerca de 300 militares que operam os mísseis deixam também a Arábia Saudita, acrescentou o oficial, que falou na condição de fonte anónima sobre operações militares sensíveis.

A medida surge quando os EUA enviaram sistemas Patriot para o Iraque para proteger as tropas americanas e aliadas, que foram alvo de um ataque com mísseis iranianos no início deste ano. O Exército tem um número limitado de sistemas, e estes têm de ser periodicamente transportados para casa, para serem atualizados.

Duas outras baterias Patriot que se encontram na região do Médio Oriente também se dirigem para os EUA, numa redistribuição planeada para manutenção e modernização.

Não é claro, porém, se a disputa em curso sobre o petróleo ou a luta para repartir os cobiçados sistemas Patriot foi o fator-chave na decisão dos EUA para retirar os sistemas do reino.

Quando a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo e reduziu os preços este ano, os republicanos acusaram o reino de exagerar a instabilidade no mercado petrolífero, que já estava a sofrer devido à pandemia do novo coronavírus.

A volatilidade e a queda dos preços do petróleo prejudicaram os produtores de gás de xisto dos EUA, levando a despedimentos na indústria, em particular nos Estados governados pelos republicanos.

Alguns senadores republicanos avisaram no final de março que, se a Arábia Saudita não mudasse de rumo, corria o risco de perder o apoio da defesa norte-americana e de enfrentar restrições comerciais, investigações e sanções.