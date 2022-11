Líder da oposição peruana Keiko Fujimori sai da prisão após três meses

A líder da oposição peruana foi libertada na segunda-feira da prisão, após a decisão de um tribunal de recurso, após três meses de prisão preventiva devido ao seu alegado envolvimento no escândalo de corrupção da empresa brasileira Odebrecht.

Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), deixou a prisão feminina em Chorrillos, no sul de Lima, depois de ter sido presa no dia 29 de janeiro.

O tribunal de recurso decidiu em 1 de maio libertá-la sob fiança de 70.000 soles (cerca de 19.000 euros).

Quando foi presa, o juiz Víctor Zúñiga afirmou que a prisão preventiva cumpria os padrões de proporcionalidade, pois era ideal, adequada, necessária e rigorosa.

O magistrado disse que Fujimori poderia estar envolvida no crime de branqueamento de capitais quando foi deputada (2006-2011), numa altura em que tentava ser Presidente do Peru, nas campanhas eleitorais de 2006 e 2011.

A ex-deputada já havido cumprido anteriormente mais de um ano de prisão preventiva no âmbito deste caso, entre 2018 e 2019, e tinha sido libertada, por decisão do Tribunal Constitucional, devido a irregularidades no processo.

Keiko Fujimori está a ser investigada pelo procurador José Domingo Pérez por uma suposta combinação de quatro crimes, incluindo branqueamento de capitais durante as suas campanhas eleitorais de 2011 e 2016, nas quais teria recebido um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros) da empresa brasileira Odebrecht.