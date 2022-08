Covid-19. Wizz Air voltará a voar para Portugal em meados de junho

A Wizz Air espera retomar em meados de junho os voos de férias para Portugal, a partir do aeroporto britânico de Luton, contando reiniciar também as partidas para a Grécia em julho.

Na esperança de que as restrições impostas por causa da covid-19 sejam levantadas, a companhia aérea low cost anunciou esta terça-feira cinco novas rotas. A partir de 16 de junho, estão previstos voos com saída do aeroporto de Londres para Faro, com preços a partir de 25,99 libras (cerca de 34 euros), e para Corfu, Heraklion, Rodes e Zakynthos, na Grécia, em julho.

O regresso à atividade implica novas regras. No caso da Wizz Air, além das máscaras obrigatórias para passageiros e funcionários, a tripulação usará luvas e serão fornecidos toalhetes higienizantes aos passageiros. A companhia aérea deixará de distribuir revistas e apela aos seus clientes no sentido de manterem o distanciamento físico de segurança no aeroporto, mas adianta que, se a procura assim o ditar, não deixará vagos lugares entre dois ocupantes.

A empresa, que tem sede em Budapeste, foi a primeira companhia a retomar os voos comerciais de e para Luton na sexta-feira, tendo começado também a voar a partir de Viena. Segundo o “The Guardian”, a maioria dos mais de 100 passageiros que chegaram a Luton oriundos de Sofia, na Bulgária, eram trabalhadores rurais sazonais.

Também a companhia aérea holandesa KLM disse esta terça-feira que retomou as ligações para vários dos destinos europeus onde opera.