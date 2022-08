Colapso de mina provoca vários mortos na Libéria

Várias pessoas morreram devido ao colapso de uma mina no noroeste da Libéria, de acordo com um funcionário do governo local citado esta terça-feira por agências internacionais, que estima que o número de vítimas mortais possa chegar às 50.

"Cerca de 50 pessoas terão morrido e os socorristas continuam à procura dos desaparecidos", afirmou o ministro-adjunto da Juventude e Desporto, Millias Sherrif, natural do condado de Grand Cape Mount, onde a mina de ouro desabou, citado pela agência France-Presse.

Os números não foram confirmados pelo porta-voz adjunto da presidência, Smith Tobey, que disse estar a aguardar a resposta das autoridades enviadas para o local.

"Algumas pessoas dizem 50, outras dizem mais de 50. Foram enviados funcionários do Ministério do Interior e do Ministério das Terras, Minas e Energia, mas ainda não temos novidades", afirmou Tobey. As autoridades não especificaram detalhes sobre a mina em questão.

A Libéria, um dos países mais pobres do mundo, tem as suas minas de ouro e de diamantes a serem exploradas de forma clandestina.