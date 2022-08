Bruxelas não revela ainda orçamento mas vai apresentar previsões sobre a recessão

Poderá ser na próxima semana ou na seguinte. Não há ainda certezas sobre o dia em que a Comissão Europeia vai apresentar a nova proposta de Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para os próximos sete anos, à qual deverá estar também ligado o fundo ou instrumento de recuperação no qual ficou de trabalhar a pedido dos chefes de Estado e de Governo. O executivo liderado por Ursula von der Leyen continua à procura de uma fórmula que possa sobreviver ao teste da unanimidade a 27.

Até agora, o executivo comunitário evitou sempre comprometer-se com uma data e esta terça-feira o porta-voz Eric Mamer voltou a insistir no que Ursula von der Leyen disse no final da videoconferência de líderes de 23 de abril: que o objetivo era o de apresentar as propostas "na segunda ou terceira semana de maio", dependendo dos desenvolvimentos dos preparativos. Esta conta como a primeira.

No entanto, durante a última reunião de líderes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse-lhes que apresentaria a proposta a 6 de maio, levando a que alguns chefes de governo, como o primeiro ministro António Costa, anunciassem a data cá fora. Mas a alemã não a confirmou em público, até porque entretanto precisou de mais tempo para apresentar o documento que está a ser trabalhado com as várias capitais.

"Esta é uma proposta extremamente importante e complexa", diz Mamer, referindo-se ao QFP e ao que agora a Comissão chama de "instrumento de recuperação".

"A Comissão está a trabalhar arduamente nesta proposta e vamos apresentá-la quando estiver madura e pronta para ser discutida pelo colégio de comissários". Entre os problemas a resolver está o equilíbrio entre empréstimos e subsídios e os critérios de distribuição entre estados membros. Os montantes globais estão também por definir, quer do orçamento comunitário, quer do instrumento de recuperação. Von der Leyen fala numa mobilização na casa dos biliões, mas está por revelar de que forma será feita.

Bruxelas revela estimativas sobre recessão e desemprego

Esta quarta-feira não haverá revelações sobre propostas orçamentais, mas serão conhecidas as previsões económicas de Primavera. Serão as primeiras estimativas desde que começou a pandemia, sobre os impactos do novo coronavírus em cada país, na Zona Euro e no conjunto dos 27. Não só em termos de contração económica, mas também de desemprego.

As projeções de recessão deverão ser mais pessimistas do que os 4,5% verificados na Zona Euro em 2009, durante a última crise económica. A própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, terá avisado os líderes a 23 de abril, de que se não se tomarem medidas a contração do Produto Interno Bruno pode chegar a 15%.

O Fundo Monetário Internacional não aponta para tanto e fala numa contração de 7,5% na área do euro, de 7,1% no conjunto da UE e de 8% em Portugal.

Certo é que serão previsões bem diferentes das que foram publicadas em meados de fevereiro, quando a Comissão Europeia acreditava ainda num crescimento da Zona Euro de 1,2% do Produto Interno Bruno em 2020 e 2021. No entanto, de lá para cá, a covid19 deixou de ser um problema a afetar apenas a economia chinesa.

As previsões de Primavera serão apresentadas pelo Comissário para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, às 10 horas de Lisboa. Os números dos técnicos europeus deverão depois ser também tidos em conta na resposta da EU à crise.