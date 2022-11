Covid-19. Tem viagem marcada para fora da UE? Comissão Europeia desaconselha deslocações até final do ano

"Não recomendo que as pessoas considerem destinos fora da UE até não estarmos numa situação estável, como por exemplo com um tratamento ou com uma vacina disponível, e não penso que esse seja o cenário até final do ano", declarou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a comissária europeia dos Transportes, Adina Valean.

A comissária insistiu na ideia de quem pensa deslocar-se a países terceiros nesta fase cancelar a viagem e sublinhou que Bruxelas "não quer voltar a ver cidadãos europeus retidos" fora da UE.