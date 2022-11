Coreia do Norte. Sucessão de Kim é assunto de família

Kim Jong-un está longe dos olhares públicos há exatamente 20 dias, sem qualquer justificação oficial. Não é situação inédita na Coreia do Norte, já que, em setembro e outubro de 2014, o Líder Supremo andou desaparecido 41 dias, pensa-se que devido a uma cirurgia ao tornozelo. Antes dele, também o pai, Kim Jong-il, tinha sumido durante 51 dias.

A ausência do líder, de 36 anos, aliada à sua condição de obeso viciado em cigarros, licores e queijo suíço — prazeres revelados pelo amigo norte-americano Dennis Rodman, excêntrico ex-basquetebolista da NBA que o visitou várias vezes em Pyongyang —, fizeram disparar rumores sobre o seu estado de saúde e análises à sua sucessão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.