Canadá anuncia proibição de venda de 1500 tipos de armas automáticas

O maior ataque terrorista da história do Canadá levou o primeiro-ministro, Justin Trudeau, a acelerar a implantação de uma medida que já estava há algum tempo a ser considerada: está proibida a venda, transporte e importação de armas automáticas, ao público no geral. A medida tem efeito imediato mas as pessoas que tiverem este tipo de armas em casa têm dois anos para as entregarem às autoridades locais.

É uma resposta rápida a uma tragédia por mão humana como nunca se tinha visto no país. Dia 22 de abril, um homem de 51 anos matou 22 pessoas em sete cidades da província de Nova Escócia. A polícia demorou 12 horas a encontrá-lo e, quando o encontrou, disparou a matar.

Mas para a oposição política a Trudeau, estas regras são demasiado apertadas a estigmatizam as pessoas que compraram armas de forma legal e não as utilizam para atividades criminosas. A maioria dos crimes deste grau de violência que se registam no país não são perpetrados por pessoas com licença de porte de arma mas sim por pessoas que as adquiriram ilegalmente, normalmente nos Estados Unidos onde a venda de armas é bastante mais liberalizada.

O primeiro-ministro, no entanto, não cedeu, apesar de ter dito que a esmagadora maioria das pessoas que detém armas em casa é perfeitamente respeitadora da lei: “Estas armas foram concebidas com um propósito e apenas um: matar o maior número de pessoas possível num curto período de tempo”, disse Trudeau quando anunciou a medida.

O Canadá não tem a mesma cultura de posse de armas que existe no sul, junto dos vizinhos norte-americanos, nem esse direito é constitucional, como acontece nos Estados Unidos, mas como o país tem imensas zonas de montanha, muito isoladas e inóspitas, essa cultura também existe e, segundo os últimos dados recolhidos pelo jornal “Globe and Mail” há cerca de 80 mil armas do tipo automático registadas junto das autoridades.

O líder dos conservadores instou Trudeau a reforçar os esforços ao combate de importação ilegal de armas em vez de banir os cidadãos respeitadores da lei de as adquirirem e uma petição online para que esta medida não entre em vigor tem mais de 175 mil assinaturas.

Além do tiroteio de 22 de abril, um outro numa mesquita na cidade de Quebec, em 2017, e um terceiro o ano passado, numa rua comercial de Toronto, mudaram, porém, a perceção dos canadianos sobre a aquisição deste tipo de armas militares.