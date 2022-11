Chefe dos serviços secretos de Taiwan diz que Kim Jong-un está “doente”

O diretor dos serviços secretos de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, afirmou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está "doente", adiantou esta quinta-feira a agência noticiosa taiwanesa CNA.

Sem avançar mais detalhes, a agência escreveu que Chiu respondia à pergunta de um deputado do partido no poder em Taiwan, no parlamento, sobre o estado de saúde de Kim Jong-un.

Questionado de seguida pelo legislador se o líder norte-coreano ainda está vivo, o chefe dos serviços secretos de Taiwan sorriu e fugiu à pergunta.

Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação apontaram que Kim se encontra em estado crítico, depois de ter sido, alegadamente, sujeito a uma cirurgia cardíaca, algo que as autoridades sul-coreanas designaram de "notícias falsas".

A oposição taiwanesa sugeriu também a possibilidade de ocorrer um vazio no poder na Coreia do Norte, no caso da morte de Kim, ao que Chiu respondeu que os Serviços de Inteligência de Taiwan estão "preparados".

O general reformado, que era ministro e chefe do Estado Maior, garantiu que o Gabinete de Segurança Nacional taiwanês tem informações adicionais sobre a situação na Coreia do Norte, mas que só poderá comentar "a portas fechadas", pois fazê-lo publicamente colocaria em risco as suas fontes.

Segundo as informações recolhidas pelo Gabinete, Chiu lembrou que, no caso de um conflito militar que envolva a Coreia do Norte, Taiwan estaria na "área de influência", envolvendo não apenas países vizinhos como o Japão ou a Coreia do Sul.

Desde 12 de abril que a propaganda norte-coreana não relata qualquer atividade no terreno ou publica imagens de Kim Jong-un, que esteve também ausente de vários eventos importantes, incluindo no dia 15 de abril, o principal feriado nacional, embora tenham sido reproduzidas mensagens do líder norte-coreano.

Seul recusou-se a divulgar a localização atual de Kim, apesar de imagens de satélite terem detetado o comboio onde se costuma deslocar na cidade costeira de Wonsan, no leste do país, onde fontes anónimas do Governo sul-coreano já tinham afirmado que o líder norte-coreano se encontra.

O ministro da Reunificação da Coreia do Sul, Kim Yeon-chul, indicou que a ausência da mais alta autoridade do regime poderá visar evitar a realização de grandes eventos no país, como parte dos esforços para evitar a propagação do novo coronavírus.

Embora Pyongyang não tenha relatado nenhum caso do coronavírus no seu território, as autoridades sul-coreanas asseguraram que o país tem vindo a reforçar as suas capacidades médicas e sanitárias.

A China, principal aliada da Coreia do Norte, mantém silêncio absoluto sobre o assunto e os porta-vozes do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros limitam-se a dizer que não têm informação para avançar.