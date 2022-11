Acusação de abuso sexual assombra Joe Biden. Candidato à presidência dos EUA mantém silêncio

“Era muito nova. Ele tinha a idade do meu pai. E era meu chefe, havia uma diferença abismal de poder. Ele tocou-me sem o meu consentimento”

Foi isto que Tara Reade, hoje com 56 anos, contou numa entrevista ao Expresso sobre os alegados abusos de Joe Biden que remontam ao início da década de 90. Na altura, ela era assistente e ele senador de Delaware.

Décadas depois, Biden lutava por ser o candidato democrata à Casa Branca e Reade decidiu dizer ao mundo o que aconteceu. As pressões surgem agora de todo o lado, de dentro do partido e de fora, para o ex-vice-presidente de Barack Obama comentar o caso, conta o “The Guardian”. Ainda não o fez. A campanha presidencial nega as acusações desde o início da história.

Tara Reade trabalhou como assistente de Joe Biden, no Senado, entre dezembro de 1992 e agosto de 1993. O avanço abusivo de que acusa Biden terá acontecido em 1993, quando este a terá empurrado contra uma parede, tocando-lhe por baixo da camisa e da saia.

“Sussurrava e tentava beijar-me e perguntava-me se não preferia ir para outro lugar”, relatou Reade numa entrevista à Associated Press, aqui citada pelo “El País”. “Lembro-me de querer dizer-lhe para parar, mas não sei se cheguei a dizê-lo em voz alta ou se apenas pensei.”

De acordo com a Reuters, que pediu uma reação pelo acumular de vozes que pedem um comentário, o porta-voz da campanha de Biden recusou comentar o caso na quarta-feira.

Segundo essa agência de notícias, Reade faz parte de um grupo de oito mulheres que, em 2019, fizeram acusações dessa natureza contra Biden. Os avanços do futuro candidato à Casa Branca estendiam-se a abraços, beijos e toques indesejados.

Depois do episódio com Biden, Reade foi para casa assim que foi possível. “A minha mãe queria que fizesse queixa à polícia, mas tive medo porque ele era muito poderoso. Não tinha a certeza de que a polícia fosse ouvir a minha queixa. Estava demasiado assustada”, contou ainda na entrevista ao Expresso.

Nina Turner, uma das figuras principais da campanha de Bernie Sanders, rival democrata do ex-vice-presidente, disse à Reuters na quarta-feira que Biden tem de responder à questão. “Não pode parecer que ela está a ser ignorada só porque é uma verdade inconveniente para certas pessoas no Partido Democrático.” Também o “Washington Post” indicou, num editorial, que Biden deve comentar o caso e disponibilizar a papelada daquela época. Reade diz ter preenchido uma queixa na sequência do incidente.

Segundo Tara Reade, os Estados Unidos têm “uma cultura de abuso sexual institucionalizada, muito protegida pelo patriarcado”. Mencionando os casos de Brett Kavanaugh e Donald Trump, que, apesar das acusações do mesmo cariz, foram nomeados ou mantêm-se no cargo, a ex-assistente de Delaware diz que o seu caso “não beliscou sequer a candidatura de Biden”.

Reade avançou porque “há várias testemunhas”, mas admitiu ao Expresso que ter contado a sua história teve consequências: "Mal uma pequena parte da minha história veio a público, recebi ameaças de morte, insultos nas redes sociais e acusações de que era uma agente russa”.

A versão oficial da campanha de Biden, para já e nos últimos tempos, tem sido um redondo "não aconteceu absolutamente nada”. Foi isso que escreveu num comunicado Kate Bedingfield, a vice-gerente da campanha presidencial de Biden.

Com o aproximar das eleições presidenciais, agendadas para 3 de novembro e em que o opositor será o atual Presidente, Donald Trump, este tema poderá ganhar mais preponderância.