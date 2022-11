Os cheques de apoio que Trump exigiu assinar estão a ser enviados a pessoas que já morreram

Os relatos terão começado a surgir há mais de uma semana, esporadicamente, nas redes sociais.

“Fixe. A minha mãe recebeu o pacote de estímulo. Mas morreu em janeiro. De acordo com o IRS, posso ficar com ele. Mas alguém que está bem vivo e a contribuir para a sociedade fica lixado”.

“O meu avô recebeu o cheque antes de os meus pais receberem. O meu avô morreu no ano passado”.

Sendo verdadeiros, ou não, são dois exemplos de cidadãos americanos que utilizaram o Twitter para denunciar, em meados deste mês, o que só esta terça-feira foi confirmado, oficialmente, pelo secretário do Tesouro dos EUA. “Estamos a verificar as nossas bases de dados, mas sim, podemos ter falhado alguma coisa”, disse Steven Munchin, em entrevista ao “Wall Street Journal”, admitindo que os cheques de apoio financeiro do governo estão a ser enviados para pessoas que já morreram.

Munchin explicou, também, que é dever dos herdeiros que terão recebido os cheques tratarem da sua devolução. “Não é suposto ficarem com esse pagamento”, garantiu.

A medida, anunciada a meio de março, faz parte de um pacote de um bilião de dólares, criado para ajudar pessoas com um rendimento anual inferior a 99 mil dólares, nos últimos dois anos.

O secretário do Tesouro não quantificou o número de cheques que chegaram às moradas de cidadãos já falecidos, mas este erro não é inédito: em 2009, durante o primeiro mandato da presidência de Barack Obama, recorda o “Politico”, aconteceu o mesmo a mais de 71 mil cheques. Na altura, a ajuda destinava-se a 52 milhões de americanos.

No caso do pacote atual, os critérios abrangem perto de 150 milhões de cidadãos, mas só pouco mais de metade terá recebido, na caixa do correio, um cheque identificado com o funcionário do departamento do Tesouro que remeteu a carta. É o procedimento habitual neste tipo de apoio estatal.

Mas, para cerca de 70 milhões de americanos, vivos ou já falecidos, a correspondência foi, ou será outra, o que traça o rasto dos cheques diretamente até Donald Trump.

Roça a redundância afirmar que o presidente dos EUA, nestes tempos de pandemia, tem sido uma coleção de tiradas polémicas. Entre aconselhar os americanos a injetarem lixívia para o mal da covid-19, defender-se que tal sugestão era sarcástica, ou insistir em referir-se ao SARS-CoV-2 como “o vírus chinês”, Trump fez questão que o seu nome fosse impresso nos cheques de apoio financeiro enviados aos cidadãos mais carenciados.

Em março, o “Washington Post” chegou a noticiar que o envio de milhões de exemplares foi atrasado pela tal vontade do presidente, para que cerca de 80 milhões de cidadãos ainda recebessem, com os cheques, uma carta assinada por si.

A decisão foi amplamente criticada e, em especial, por Chuck Schumer, o porta-voz do Partido Democrata no Senado. “Infelizmente, o presidente aparenta considerar a pandemia como mais uma oportunidade para promover os seus interesses políticos”, condenou, descrevendo o gesto de Trump como “uma perda de tempo e dinheiro”.

Para evitar que, no futuro, tal se repita, Schumer anunciou que vai submeter a votação no Senado um diploma - “No PR [Public Relations] Act” - para “pôr fim à exploração presidencial do dinheiro dos contribuintes para fins de promoção que só beneficiam a sua campanha para a reeleição”. Se for aprovado, o diploma irá proibir que o nome do presidente ou do vice-presidente dos EUA constem em pacotes de ajuda federal.

O problema para as intenções de Schumer é o mesmo que o partido a que pertence enfrenta desde as últimas eleições presidenciais no país - os democratas estão em minoria no Senado.