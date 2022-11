Hillary Clinton vai declarar apoio a Joe Biden

Hillary Clinton, secretária de Estado de Barack Obama e ex-candidata à Casa Branca contra Donald Trump, vai declarar o apoio ao candidato democrata Joe Biden, vice-Presidente de Barack Obama, escreve a CNN. Vários nomes fortes do Partido Democrata - entre os quais o próprio Obama - têm, nas últimas semanas, confirmado o apoio a Biden na tentativa de sanar as divisões entre centristas e democratas mais à esquerda. O objetivo é o de que desta vez seja possível o que não foi em 2016: derrotar Donald Trump.

Espera-se para breve, escreve a CNN, que falou com fontes próximas de Clinton, uma aparição pública mas virtual numa das ações de campanha de Biden, durante o qual o candidato democrata deve aproveitar para responder a algumas perguntas dos espectadores.

Já esta terça-feira, Clinton disse no Twitter que estava "entusiasma" com a "oportunidade" de discutir ideias com Biden mas o seu apoio não é uma grande surpresa já que a ex-candidata presidencial sempre disse que estaria ao lado de quem quer que fosse a pessoa escolhida nas primárias para concorrer à Casa Branca. Ainda assim, o nome de Clinton ainda comanda muitos milhões de votos. Em 2016, Clinton conseguiu 65 milhões de votos (mais de dois milhões do que Donald Trump que perdeu no voto popular) e é conhecida pelas suas competências na angariação de fundos. Tanto Hillary Clinton como Joe Biden são herdeiros de Barack Obama, um democrata mais ou menos consensual entre o eleitorado que tendencialmente vota nos democratas.

“Ele tem a experiência necessária, ele sabe o que precisa ser feito para reparar os danos que vai herdar”, disse Hillary Clinton de Biden depois da boa prestação do ex-vice-Presidente na “Super Terça-feira”, o dia do calendário eleitoral presidencial dos Estados Unidos em que mais eleições primárias se concentram.