ONG saúdam com prudência reforma da pena de morte na Arábia Saudita

Ativistas dos direitos humanos saudaram esta segunda-feira, com prudência, o anúncio da Arábia Saudita da abolição da pena de morte para crimes cometidos por menores e da flagelação, lembrando que a reforma tem aspetos pouco claros.

Regularmente acusada de violar os direitos humanos pelas Organizações Não Governamentais (ONG) internacionais, a Arábia Saudita, um reino ultra conservador, declarou no domingo que ia abolir estes castigos, depois de ter executado um número recorde de pessoas em 2019, segundo a Amnistia Internacional.

"Se bem que as mudanças anunciadas sejam um grande passo, permanecem questões sobre a sua aplicação", disse à agência France Presse, Adam Coogle, ativista da ONG Human Rights Watch.

O anúncio da abolição da pena de morte para os menores e da flagelação "deixa entrever uma falha (na reforma) que pode levar a outros castigos para certos crimes", advertiu.

A pena de prisão num centro de detenção devido a um crime praticado por um menor não ultrapassa os dez anos, substituindo agora a pena de morte, disse o presidente da Comissão dos Direitos Humanos saudita, Awad Al-Awad, no domingo, tendo por base o decreto real.

Mas, segundo a ONG Reprieve, a reforma apresenta "importantes zonas pouco claras" permitindo que os procuradores "continuem a pedir a pena de morte contra crianças". "São apenas palavras vazias de sentido enquanto as crianças permanecem nos corredores da morte", disse Maya Foa, líder da ONG.

A questão da retroatividade da reforma também se põe, pois poderia evitar a pena por flagelação de seis homens da comunidade muçulmana xiita - uma minoria na Arábia Saudita - condenados à morte por participarem em manifestações antigovernamentais quando eram menores.

No que respeita à pena por flagelação, Awad Al-Awad afirmou no domingo que a punição seria substituído por multas ou por pena de prisão. Mas no caso da apostasia, adultério ou de violação, a pena por flagelação pode ser aplicada devido à 'sharia', a lei islâmica, disseram altos responsáveis sauditas.

O rei Salman da Arábia Saudita ordenou o fim da pena de morte para crimes cometidos por menores, um dia depois do fim das punições por flagelação.

O herdeiro de Salman, o já príncipe coroado Mohammed bin Salman, tem sido visto, segundo escreve a agência France Press como a "força por trás" do fim de algumas restrições públicas de punição e um "mediador" nas interpretações ultraconservadoras da Lei Islâmica que muitos no país ainda defendem.

Face à oposição interna, o príncipe herdeiro tem procurado modernizar o país, através sobretudo do investimento estrangeiro de forma a acabar com a má reputação saudita, sobretudo definida pelas organizações de direitos humanos.

Mohammed bin Salman tem estado também a tentar servir de ponte entre o regime e os liberais, ativistas dos direitos humanos e das mulheres, escritores, líderes religiosos moderados e reformistas.

Porém, a morte, em 2018, do escritor saudita Jamal Khashoggi na Turquia, assassinado por homens de mão do príncipe herdeiro gerou grandes críticas e ceticismos internacionais.

Vários grupos internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), há muito que exigem ao reino a abolição da pena de morte, em particular como punição a crimes cometidos por menores.