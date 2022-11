COVID-19. Alemanha opta por sistema de identificação de contactos que respeita a privacidade dos cidadãos

A Alemanha anunciou que desistiu da PEPP-PT, uma aplicação para smartphones pan-europeia que estava a ser preparada para ajudar a identificar os contactos de eventuais infetados com o coronavírus, e opta antes por uma solução que a Apple e o Google estão a desenvolver.

Os motivos da decisão têm a ver com privacidade - a qual por sua vez será determinante na eficácia da aplicação. Enquanto a PEPP-PT envia os dados para uma base de dados central, a aplicação promovida pela Apple e pelo Google vai armazená-los nos telemóveis dos utilizadores. Isso deverá garantir uma maior adesão ao sistema por parte da população, condição essencial para ela ter os efeitos pretendidos.

Com muitos países a preparar-se para o gradual levantamento das restrições impostas para conter a pandemia, é indispensável fazer todos os possíveis para evitar novos surtos. Um instrumento cada vez mais utilizado são as aplicações de contact-tracing que estão a ser instaladas pelo mundo fora, em versões bastante variadas.

A ideia geral dessas aplicações, que utilizam bluetooth ou GPS, é alertar as pessoas de que estiveram em contacto com alguém infetado, para elas irem fazer um teste e, se necessário, isolarem-se.

"Uma arquitectura de software descentralizada"

Em países como a Coreia do Sul, as aplicações chegam a usar informação de cartões de crédito e técnicas de reconhecimento facial. Na Europa, onde o valor da privacidade é mais enfatizado e existem regulamentações oficiais na matéria que é obrigatório cumprir, as soluções têm de ser diferentes.

Na Alemanha, em particular o nazismo e a ditadura comunista, deixaram uma forte resistência à ideia de uma vigilância centralizada do movimento dos cidadãos por parte do Estado. Recentemente,300 académicos assinaram uma carta aberta alarmados pela PEPP-PT a qual apelava ao Governo para adotar um sistema descentralizado.

Assim aconteceu agora. Numa declaração conjunta feita este domingo, o ministro da Saúde alemão e a chefe de gabinete da chanceler Angela Merkel declararam que o Executivo alemão prefere uma "arquitectura de software descentralizada".

O objetivo, explicaram, é "que a aplicação para traçar contactos esteja pronta para utilização muito em breve e com forte aceitação do público e da sociedade civil".